ظهرت مشهورة سناب شات العنود اليوسف وهي تبكي بسبب مقلب نفذه فيها زوجها.
وقالت العنود اليوسف، أن زوجها نفّذ مقلب فيها وأخفى سيارتها، متوعدة إياه بالرد، لأنه أصابها بالكآبة بسبب هذا المقلب.
وأوضحت العنود اليوسف: “متفقة أنا وفهد، فهد يخلص شغل البيت بالشمال، وأنا بالشرق، نزلت بس لاعبت الأطفال شوي، طلعت ما لاقيت السيارة، ويصور للمتابعين والناس، راح أرد عليه بإذن الله، لأنك جبت لي الكآبة في دقيقة واحدة”.
تفاهة ** ولا بعد يصورنها **!!!
وش تبي هالسحلية !!؟؟ 🤔
أنتي و رجلك اوم الكآبة و الغثاثة و السماجة و صايرين مصدرين للطفش و الغم و الطرش 🤮 للناس لا بارك الله فيكم 😤😡😤
ماصارت سياره!!
ولاصارت هديه.
طلعت عليها نغص!!
مادام التافهين يجدوا من ينشر تفاهتهم فلن يتوقفوا عن التفاهه
😂😂😂😂
حمد الله والشكر