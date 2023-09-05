ظهرت مشهورة سناب شات العنود اليوسف وهي تبكي بسبب مقلب نفذه فيها زوجها.

وقالت العنود اليوسف، أن زوجها نفّذ مقلب فيها وأخفى سيارتها، متوعدة إياه بالرد، لأنه أصابها بالكآبة بسبب هذا المقلب.

وأوضحت العنود اليوسف: “متفقة أنا وفهد، فهد يخلص شغل البيت بالشمال، وأنا بالشرق، نزلت بس لاعبت الأطفال شوي، طلعت ما لاقيت السيارة، ويصور للمتابعين والناس، راح أرد عليه بإذن الله، لأنك جبت لي الكآبة في دقيقة واحدة”.