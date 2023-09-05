شهد أحد الطرق العامة مشادة كلامية بين فتاة ورجل على أحقية الطريق.

وكانت الفتاة تغني أثناء قيادتها السيارة، وتفاجأت بتوقف قائد مركبة بشكل مفاجيء، ما اضطرها للوقوف.

وبدأت المشادة بينهما حيث أخذت الفتاة تسأل باستنكار “إيش في! غبي انت مجنون” معترضة على رجوعه للخلف بشكل مفاجيء.

وهددت الفتاة السائق بإبلاغ الشرطة معبرة عن غضبها.