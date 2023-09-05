شهد أحد الطرق العامة مشادة كلامية بين فتاة ورجل على أحقية الطريق.
وكانت الفتاة تغني أثناء قيادتها السيارة، وتفاجأت بتوقف قائد مركبة بشكل مفاجيء، ما اضطرها للوقوف.
وبدأت المشادة بينهما حيث أخذت الفتاة تسأل باستنكار “إيش في! غبي انت مجنون” معترضة على رجوعه للخلف بشكل مفاجيء.
وهددت الفتاة السائق بإبلاغ الشرطة معبرة عن غضبها.
تو أخونا المصري يمدحنا و أننا ما نستخدم البواري “الكلاكس” و هذا أزعجت اوم اوم و علقت عليه و صمخت اذانينا 😤😡😤
الباكستاني يكون في حاله لكن اذا تشاكلت معاه ما يسكت
خافت من الشرطه ؟؟؟؟ الريحه فايحه !!!
الباكستان عندنا هنا لاهمهم شرطة ولاشي
وعنده استعداد يضرب حتى الشرطي
اشوفهم في حراج المعيصم بسياراتهم الخاصة
ولا جاء رجل الأمن يهرج معه
ينافخ الباكستاني
ويقول انا كفيل شغل حكومة
أنا مافي خوف