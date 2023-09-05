تحدد ملعب بديل للمباراة المرتقبة بين فريقي الهلال ونساجي الايراني، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2024.
وسيكون ملعب أمام رضا في مدینة مشهد الملعب البديل لهذه.
وسيتم أقامة المباراة في الملعب البديل إذا كانت إصلاحات ملعب آزادي غير كافية لاستضافة المواجهة بين الفريقين.
اتوقع الإيرانيين راح يشجعون وصيف العالم الازرق الهلالي لما يتمتع من نجوم وشعبية عالمية ساحقع
بالتوفيق لجميع الانديه السعوديه اللتي تمثل المملكه بالمشاركات الخارجيه نعم انا هلالي وهذى رقى الهلال واتمنى للنصر والاتحاد والفيحاء والهلال التوفيق ورفع اسم المملكه عاليا في جميع المحافل
بالتوفيق لجميع الانديه السعوديه اللتي تمثل المملكه بالمشاركات الخارجيه نعم انا هلالي وهذى رقى الهلال واتمنى للنصر والاتحاد والفيحاء والهلال التوفيق ورفع اسم المملكه عاليا في جميع المحافل
بالتوفيق للفريق الأيراني في المباراه