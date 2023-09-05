تحدد ملعب بديل للمباراة المرتقبة بين فريقي الهلال ونساجي الايراني، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2024.

وسيكون ملعب أمام رضا في مدینة مشهد الملعب البديل لهذه.

وسيتم أقامة المباراة في الملعب البديل إذا كانت إصلاحات ملعب آزادي غير كافية لاستضافة المواجهة بين الفريقين.