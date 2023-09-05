أصدرت إدارة نادي أحد ، اليوم الثلاثاء ، بيانًا إعلاميًا بشأن خصم 3 نقاط من الفريق في دوري يلو .
وقال النادي في بيانه : “يود مجلس إدارة أحد توضيح ملابسات خصم 3 نقاط ، لجماهير النادي ، وهو ما خلق أزمة كبيرة في مسيرة الفريق ، وجعله في وضع حرج في المسابقة ، مضيفًا أن بعد الإطلاع على إعلان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي ، والذي يفيد بقبول احتجاج نادي النجمة بشأن عدم نظامية اللاعب فيصل درويش لحصوله على بطاقة حمراء في آخر مباراة له الموسم الماضي” .
وتابع : أن المجلس يشعر بخيبة أمل إزاء هذا الخطأ الغير مسؤول ، والذي كلف النادي 3 نقاط مهمة ، في الوقت الذي يقاتل فيه النادي من أجل تصحيحه أوضاعه”
واختتم البيان أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية لتقديم الاستئناف في الموعد المحدد ، لافتاً إلى معاقبة من تسبب في هذا الخطأ الذي قد يكلف النادي ضياع مجهودات موسم كامل .
ويُذكر أن نادي أحد يقع في الترتيب 8 لدوري يلو برصيد 6 نقاط .
لا زال على قيد الحياة يا ابو احمد..
عموما الله يغفر له ويسامحه سواء
عايش او ميت
لا زال على قيد الحياة يا ابو احمد..
عموما الله يغفر له ويسامحه سواء
عايش او ميت
يا ابو ززوز
الرئيس اللي اتكلمت عنه متوفي ادعي له بالرحمة والمغفرة
لو انك نادي ابو حفا/يظ والخرقه كان مانقبل الاحتجاج 😂😂😂😂😂
خذو الخبره من ابو خرقه من بداية الدوري شكاوي وبالاخير مايكسب شي منها الله لايبلانا بما بلاهم
خذو الخبره من ابو خرقه من بداية الدوري شكاوي وبالاخير مايكسب شي منها الله لايبلانا بما بلاهم
خذو الخبره من ابو خرقه من بداية الدوري شكاوي وبالاخير مايكسب شي منها الله لايبلانا بما بلاهم
لاعب آخذ كرت احمر تلعبوه..!!
ايش استهبال احد وقبل كم
سنة الأنصار ورئيسه الافدغ
جاي يلعب مع الوحدة ومدخل
اجانبه المسيحيين في فندق
داخل حد الحرم…🤬
فريق أبوخرقه يسوي كل شي ولا أحد يعاقبه
ابوخرقة على الاقل احسن من اللي ياخذ بطولات عيني عينك ظلما وعدوانا واذا أبي سرد البطولات مستعد للأسف ياعزيزي المجال لايتسع لذكرها ٫٫ أقول تلطم واسكت احسن لك
ابوخرقة على الاقل احسن من اللي ياخذ بطولات عيني عينك ظلما وعدوانا واذا أبي سرد البطولات مستعد للأسف ياعزيزي المجال لايتسع لذكرها ٫٫ أقول تلطم واسكت احسن لك
⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍
😷😷😷😷
لازم تكون ابو خرقة عشان مافيه ولا احد يعاقبك — داخليا طبعا
تلعب واحد ماخذ كرت احمر وتستأنف !!! من جد شين وقوي عين