أصدرت إدارة نادي أحد ، اليوم الثلاثاء ، بيانًا إعلاميًا بشأن خصم 3 نقاط من الفريق في دوري يلو .

وقال النادي في بيانه : “يود مجلس إدارة أحد توضيح ملابسات خصم 3 نقاط ، لجماهير النادي ، وهو ما خلق أزمة كبيرة في مسيرة الفريق ، وجعله في وضع حرج في المسابقة ، مضيفًا أن بعد الإطلاع على إعلان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي ، والذي يفيد بقبول احتجاج نادي النجمة بشأن عدم نظامية اللاعب فيصل درويش لحصوله على بطاقة حمراء في آخر مباراة له الموسم الماضي” .

وتابع : أن المجلس يشعر بخيبة أمل إزاء هذا الخطأ الغير مسؤول ، والذي كلف النادي 3 نقاط مهمة ، في الوقت الذي يقاتل فيه النادي من أجل تصحيحه أوضاعه”

واختتم البيان أن النادي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية لتقديم الاستئناف في الموعد المحدد ، لافتاً إلى معاقبة من تسبب في هذا الخطأ الذي قد يكلف النادي ضياع مجهودات موسم كامل .

ويُذكر أن نادي أحد يقع في الترتيب 8 لدوري يلو برصيد 6 نقاط .