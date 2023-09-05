كشف الصحفي الریاضي في وکالة أنباء فارس الإیرانیة، داود إیکدري، عن ازدياد شعبية دوري روشن في بلاده.

ولفت إلى أن القناة الرياضية الأولى الإيرانية وهي تابعة للحكومة، تنقل المباريات الكبيرة خاصة أندية الصندوق مثل فرق الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، وفقا ل” الرياضية”.

وأضاف أن الجماهير الإيرانية تفاعلت مع تعاقدات أندية روشن التي ضمت لاعبين بارزين مثل: كريستيانو رونالدو، ونيمار، وبنزيما، وبروزوفيتش، وفيرمينيو، ما زاد من شعبية الكرة السعودية في إيران.

وأكد أن هذه الاسماء ستشكل نقلة كبيرة على مستوى المسابقة القارية، إضافة إلى أنها ستزيد شعبيتها في القارة، كما ستكون سببًا في تطور بطولة دوري أبطال آسیا.