حث الناقد الرياضي، فهد الروقي، على ضم ثلاث لاعبين من صفوف نادي النصر لفريق نادي الاتحاد.

وقال الروقي:” من يقترح دعم الاتحاد بلاعبين من الهلال لماذا لا يقترح إعارة ساديو ماني وبريزوفيتش وسلطان الغنام”.

وأكد أن حظوظ النصر في المشاركات الخارجية لا تتجاوز الوصول لنصف النهائي لذا حث على ضمهم لصفوف الاتحاد.