حث الناقد الرياضي، فهد الروقي، على ضم ثلاث لاعبين من صفوف نادي النصر لفريق نادي الاتحاد.
وقال الروقي:” من يقترح دعم الاتحاد بلاعبين من الهلال لماذا لا يقترح إعارة ساديو ماني وبريزوفيتش وسلطان الغنام”.
وأكد أن حظوظ النصر في المشاركات الخارجية لا تتجاوز الوصول لنصف النهائي لذا حث على ضمهم لصفوف الاتحاد.
الاتحاد يستاهل والي يدعمه الهلال هو الأقرب يرجع له سعود عبدالحميد و يعطونهم حسان تمبكتي وسالم الدوسري وراس الحربه
أدعوا له بالشفاء
ماشاء الله طلعت شااطر وتعرف تجيب حلول يابطل
اقول. روح. شوف لك بقره. تلحسك
لاتلوموه صار. يهستر من كثر ماجاه. من صدمات. بالحياه. من…. ومن…..
ا
ماشاء الله طلعت شااطر وتعرف تجيب حلول يابطل
اقول. روح. شوف لك بقره. تلحسك
لاتلوموه صار. يهستر من كثر ماجاه. من صدمات. بالحياه. من…. ومن…..
ا
قا قا قا
قريب قريب 😂😂
لانه خايف منهم على فريقة يشخلووونهم الطاقية اقترح هالاقتراح تبطي عظم ههههههههههههه
منطلق الروقي
⚽⚽⚽⚽
💕💕💕💕
👍👍👍👍
هذي اعراض التخمه بعد كثر الدسم تضرب على طول في المخيخ الله لا يبتلينا