وجه المستشار الأسري عبدالعزيز الدواس، نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، قائلا: ” نصيحتي لكل شاب لا تتزوج بنت رخمه تزوج من عند رجل”.

وأضاف الدواس: “بعض الآباء يعدون بناتهم إعداد قوي جدا وبعض الآباء فاشل، البعض يخبر بناته يابنتي طاعة الزوج مقدمة على طاعتي”.

وتابع: “بعض الآباء نص بناته مطلقات وأنت السبب أيها الأب”، مشيرا إلى أننصف البنات مطلقات لأن والدهن لا يستطيع حل المشاكل.

واستكمل: “الأب يجب أن يكون قائدا، وبعض الآباء لا يتدخلون في حل المشاكل بعد الزواج، الاب بعد الزواج لا يقدم ولا يأخر لو حبيت تتفاهم معه الامر بلا جدوى”.