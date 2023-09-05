وجه المستشار الأسري عبدالعزيز الدواس، نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، قائلا: ” نصيحتي لكل شاب لا تتزوج بنت رخمه تزوج من عند رجل”.

وأضاف الدواس: “بعض الآباء يعدون بناتهم إعداد قوي جدا وبعض الآباء فاشل، البعض يخبر بناته يابنتي طاعة الزوج مقدمة على طاعتي”.

وتابع: “بعض الآباء نص بناته مطلقات وأنت السبب أيها الأب”، مشيرا إلى أننصف البنات مطلقات لأن والدهن لا يستطيع حل المشاكل.

واستكمل: “الأب يجب أن يكون قائدا، وبعض الآباء لا يتدخلون في حل المشاكل بعد الزواج، الاب بعد الزواج لا يقدم ولا يأخر لو حبيت تتفاهم معه الامر بلا جدوى”.

الأب يجب أن يكون قائدا.. وبعض الآباء لا يتدخلون في حل المشاكل بعد الزواج د. عبدالعزيز الدواس مستشار أسري ونفسي@f_f605#تواصل_الرسالة #الرسالة pic.twitter.com/t4H5CZknj3 — قناة الرسالة (@alresalahnet) September 5, 2023