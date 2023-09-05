وجه المستشار الأسري عبدالعزيز الدواس، نصيحة للشباب المقبلين على الزواج، قائلا: ” نصيحتي لكل شاب لا تتزوج بنت رخمه تزوج من عند رجل”.
وأضاف الدواس: “بعض الآباء يعدون بناتهم إعداد قوي جدا وبعض الآباء فاشل، البعض يخبر بناته يابنتي طاعة الزوج مقدمة على طاعتي”.
وتابع: “بعض الآباء نص بناته مطلقات وأنت السبب أيها الأب”، مشيرا إلى أننصف البنات مطلقات لأن والدهن لا يستطيع حل المشاكل.
واستكمل: “الأب يجب أن يكون قائدا، وبعض الآباء لا يتدخلون في حل المشاكل بعد الزواج، الاب بعد الزواج لا يقدم ولا يأخر لو حبيت تتفاهم معه الامر بلا جدوى”.
الأب يجب أن يكون قائدا.. وبعض الآباء لا يتدخلون في حل المشاكل بعد الزواج
د. عبدالعزيز الدواس مستشار أسري ونفسي@f_f605#تواصل_الرسالة #الرسالة pic.twitter.com/t4H5CZknj3
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 5, 2023
نصف البنات مطلقات لأن والدهم لا يستطيع حل المشاكل
د. عبدالعزيز الدواس مستشار أسري ونفسي@f_f605#تواصل_الرسالة #الرسالة pic.twitter.com/Tb0lLKl0oL
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 5, 2023
د. عبدالعزيز الدواس يوجه نصيحة للجميع: لا تتزوج بنت رخمه@f_f605#تواصل_الرسالة #الرسالة pic.twitter.com/FoFmma3iav
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 5, 2023
كلام جميل واقعي في هذا الزمن الذي تحول مادياً قديستغرب البعض حين تعمل البنت تعطي أباها من راتبها تكسر عين أباها بذلك المال التى تعطيهي إياه وتجده لا حيله لديه
وفي الماضي كان الاب هو كل شئ في البيت كرامته محفوظه وعزيز نفس.
كثرت المشاكل بمتلاك البنات لنقود والوظائف
بتوفر النقود كثرت المشاكل
كما قيل ( الفلوس تغير النفوس
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
كلامه صحيح فهناك بعض الآباء يدللون بناتهم بزيادة حتى بعد زواجهن ويترك الكلمة الأولى والأخيرة لها ومع رجوع الزوج للأب للفصل بينة وبين زوجتة يلقى اللوم عليه حتى قبل الإستماع منة وينصف ابنته حتى لو كانت على خطأ هذا إن ما قام بتخبيبها على زوجها
عبد العزيز الدواس شهادتك كمستشار اسري لا تشفع لك عن عنوانك الناقص ..
كثيرين مستشارين ودكاتره بدرجه بروفسور عياله ضايعين ويطلعون قدام الناس انهم هم الفاهمين والبباقي لازم يسمع ويتعلم وبس … غير صحيح انا كرب أسره وخبرتي الحياتيه أغطي عليك وعلى مفرداتك النايمه في الطرح .. ورح اشتك😎
عبد العزيز الدواس شهادتك كمستشار اسري لا تشفع لك عن عنوانك الناقص ..
كثيرين مستشارين ودكاتره بدرجه بروفسور عياله ضايعين ويطلعون قدام الناس انهم هم الفاهمين والبباقي لازم يسمع ويتعلم وبس … غير صحيح انا كرب أسره وخبرتي الحياتيه أغطي عليك وعلى مفرداتك النايمه في الطرح .. ورح اشتك😎
نصيحتي لكل من اراد ان يتحدث ويشهر نفسه يتعلم الادب قبل ان يتحدث ويتطاول على الاخرين بالفاظ غير نقبولة عند العقلاء
نصيحتي لكل من اراد ان يتحدث ويشهر نفسه يتعلم الادب قبل ان يتحدث ويتطاول على الاخرين بالفاظ غير نقبولة عند العقلاء
نصيحتي لكل من اراد ان يتحدث ويشهر نفسه يتعلم الادب قبل ان يتحدث ويتطاول على الاخرين بالفاظ غير نقبولة عند العقلاء
نصيحتي لكل من اراد ان يتحدث ويشهر نفسه يتعلم الادب قبل ان يتحدث ويتطاول على الاخرين بالفاظ غير نقبولة عند العقلاء
نصيحتي لكل من اراد ان يتحدث ويشهر نفسه يتعلم الادب قبل ان يتحدث ويتطاول على الاخرين بالفاظ غير نقبولة عند العقلاء
نصيحتي لكل من اراد ان يتحدث ويشهر نفسه يتعلم الادب قبل ان يتحدث ويتطاول على الاخرين بالفاظ غير نقبولة عند العقلاء
نصيحتي لكل من اراد ان يتحدث ويشهر نفسه يتعلم الادب قبل ان يتحدث ويتطاول على الاخرين بالفاظ غير نقبولة عند العقلاء
التربيه مالها علاقه بقله ادب او فهم الأبناء للحياه من ناحيه الزوج كن لها عون لن تخذلك
من ناحيه الاب زوج وطلعة لذمه الرجل
فإذا الرجل م قدر ع اهل بيته يرجعها لبيت اهلها
كلام فاظي رخمه وذا رجال
اخر عذر اهلها م ربوها
لكن لو هو فعلا رجل اكرمها واكرمته ومن اذلها يذل لا يكرم لا كريم ولا يذل الا مهان وسلامة الجميع
نصيحتي اذا جيت تزوج بنتك ابحث لها عن رجال لانه كثر الطلاق بسبب كثر زواج الرخوم و لايوجد ابو رخمه ولاكن يوجد زوج رخمه والله المستعان
مع احترامي مستشار شو
يطلب زيادة متابعين والدخول في عالم الشهرة الزائفة
شد حيلك مع بناتك واخواتك وزوجهم مثل ماتريد
وماذا لو كان الزوج مخطئ؟ او الاب يرى انه ظالم؟ ترى في كثير متزوجات يعيشون عذاب كبير وضرب وتعنيف ولا يجرؤؤون للعودة لاهلهم خوفا من عدم دعم الاهل وكم سمعت عن جرائم سببها عدم دعم الاهل لبناتهم ويقولون لهم ايامي ترجعي البيت وما فيش طلاق لو تموتي هذل كمان فيه ظلم
كلام صحيح ويلامس الواقع المرير
الاب مضلوم من الجميع وكل الامور تصب بصالح الزوجة
ولو وقف الاب بوجوههم تقشع برا وراتبة يتمتعون فية
علما ان هذا الاب احرم نفسة وحقق كل مايتمنوة
كل اب لايحرم نفسة فالحياه لاتتوقف
الأب أصبح مقيد من عدت أماكن ولكن التربية وشخصيةالأب من نعومة الأظافر لها دور صحيح في أباء رخوم وإذا جيته قام يتعذر بالأنظمة ووو ولك هذي تربيتك يابوالشباب مادام ماقالت لشيء خطاء تأكد أنه راح يجيك الدور لاوقفت في وجه بنتك
الأب أصبح مقيد من عدت أماكن ولكن التربية وشخصيةالأب من نعومة الأظافر لها دور صحيح في أباء رخوم وإذا جيته قام يتعذر بالأنظمة ووو ولك هذي تربيتك يابوالشباب مادام ماقالت لشيء خطاء تأكد أنه راح يجيك الدور لاوقفت في وجه بنتك
الأب أصبح مقيد من عدت أماكن ولكن التربية وشخصيةالأب من نعومة الأظافر لها دور صحيح في أباء رخوم وإذا جيته قام يتعذر بالأنظمة ووو ولك هذي تربيتك يابوالشباب مادام ماقالت لشيء خطاء تأكد أنه راح يجيك الدور لاوقفت في وجه بنتك
الكلام سهل ممكن تصفه بالصورة التي تريدها
الحياة من حولنا تحولت سريعاً فجعلت
من يعيشون حولنا تفكر إنك عايش في كوكب آخر تسممت الأفكار والفتن تتسارع
والأب أصبح متهم بالتقصير
واحدهم جاء يصفه(بالرخمه)
الثقافة الزوجية مطلوبة مثل الكشف الطبي
بل أهم لأن أثره على حل المشاكل العابرة
بين الزوجين وإيجاد الحلول لها دون تدخل احد
حقيقة لابد ان تكون في عقل كل مقبل على الزواج ان يسأل عن الاب قبل البنت. فالحياة لابد من وجود المشاكل بين الازواج وهنا يكون دور الاب العاقل الحكيم الذي تنتهي بوجوده اي مشكله .
من هرجك واضح انك ببغاء مقلد لمن سبقوك لا أقل ولا أكثر
بمعنى حافظ مش فاهم
اعكسوا الموضوع وخلينا نشوف الآراء
لاتزوج رخمة لأنه ماينفع يكون زوج
اعكسوا الموضوع وخلينا نشوف الآراء
لاتزوج رخمة لأنه ماينفع يكون زوج
كلامه صحيح إذا لم تجد نسيب عاقل وفاهم وحكيم ويعرف الأصول فاحكم على زواجك بالمشاكل وربما الفشل مع دور الام طبعآ لكن والد البنت هو الأساس
اقسم بالله ماكذب اقسم بالله قال حكمه وراح تذكر للأجيال القدمة
كلام سليم في الصميم والذي لم يعجبه كلامه فيحتاج إلى تأهيل لكي لايكون رخمه
انا اشوف ان الام هي الأساس اذا عرفت تربي البنت
وتعلمها شغل البيت وتحمل المسؤوليه راح تطلع زوجه محترمه
دور الاب مهم لكن الأم اكثر
والله ان شكلك أكبر رخمة والعلم عند الله لأنك حاط جميع اللوم على الآباء أيها الجاهل
نصيحتي لكل شاب لا تتزوج بنت رخمه تزوج من عند رجل
😂😂😂😂
👍👍👍👍