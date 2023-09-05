شاركت الهجانة خلود الشمري ، في الشوط النسائي ، بمهرجان الهجن الدولي في ميدان الطائف .
وقالت خلود ، ” أنها بدأت بركوب الخيل في سن صغير ، ولكن بالنسبة للهجن ، لم تقض أي أيام تدريبية قبل دخول السباق ، حيث بدأت ركوب الهجن قبل يوم واحد من السباق ، مع ذلك استطاعت حصد المركز الرابع في السباق” ، وفقًا لحديثها مع برنامج «سيدتي» .
وتابعت أنها كانت متخوفة من السباق ، إذ كانت تجربتها الأولى كراكب في المهرجان ، مشيرة إلى أن الشغف والحماس كان دافعًا لتجاوز الصعاب في المهرجان .
وأضافت أن الاختلاف بين ركوب الخيل والهجن جداً بسيط ، مؤكدة على أن ركوب الهجن أسهل من الخيل .
وختمت حديثها ، بتوجيه نصيحة لكل السيدات اللاتي يريدن المشاركة في سباقات الهجن ، قائلة “أهم شئ كسر حاجز الخوف ومن ثم التدريب” .
أول سعودية تشارك في مهرجان الهجن الدولي ..
الفارسة خلود الشمري تروي التفاصيل لسيدتي @knight_lod #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/QC3NIVJ3zN
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 5, 2023
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