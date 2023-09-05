شاركت الهجانة خلود الشمري ، في الشوط النسائي ، بمهرجان الهجن الدولي في ميدان الطائف .

وقالت خلود ، ” أنها بدأت بركوب الخيل في سن صغير ، ولكن بالنسبة للهجن ، لم تقض أي أيام تدريبية قبل دخول السباق ، حيث بدأت ركوب الهجن قبل يوم واحد من السباق ، مع ذلك استطاعت حصد المركز الرابع في السباق” ، وفقًا لحديثها مع برنامج «سيدتي» .

وتابعت أنها كانت متخوفة من السباق ، إذ كانت تجربتها الأولى كراكب في المهرجان ، مشيرة إلى أن الشغف والحماس كان دافعًا لتجاوز الصعاب في المهرجان .

وأضافت أن الاختلاف بين ركوب الخيل والهجن جداً بسيط ، مؤكدة على أن ركوب الهجن أسهل من الخيل .

وختمت حديثها ، بتوجيه نصيحة لكل السيدات اللاتي يريدن المشاركة في سباقات الهجن ، قائلة “أهم شئ كسر حاجز الخوف ومن ثم التدريب” .