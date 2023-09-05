تقترب إدارة نادي الاتحاد ، من ضم المدافع الإيطالي لويز فيليبي ، لاعب فريق ريال بيتيس الأسباني ، إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
ووفقًا لموقع «Transfer core» ، فإن نادي ريال بيتيس مستعد لبيع المدافع الإيطالي ، دون التعاقد مع بديل .
وأشارت المصادر ، أن إدارة العميد ، تنتظر من اللاعب الموافقة على قبوله الصفقة مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو سنويًا كراتب للاعب ومدة العقد ثلاث سنوات.
ويُذكر أن فيليبي انضم إلى ريال بيتيس عام 2022 ، قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي.
لو انكم نادي ابو خرقه كان طلباتكم مستجابه طلبوا مدافع جابوه خلال يومين وهو عندهم اخذوا ماني من الاهلي جابولهم لأعب منتخب البرتغال بطلب من الدون خلال اسبوع لك الله يالعميد ممثل الوطن
ياما سمعنا اقترب الاعب وفي النهايه ولاشي خلوكم علي عمر هوساوي يالله يقدر يمشي وهذا الاعب لن يأتي مثله مثل صلاح وتمبكتي نقول لن ياتون ولن شهرين نصيح الاتحاد ماعنده حبيب يقول أربع وعشرين ساعه واي لاعب يبيه ناديه وهو في المطار وبطياره خاصه لكن انشاء الله يفرجها له بالدعا يتحقق كل شي العام وقفوه ودعموا حبايبهم بصفقات ولجان شغاله ومحلي واخذ دوري وسوبر اذا تبون الاتحاد يحافظ علي الدوري شيلو المدرب العنيد كشفه مدرب الهلال في شوط مدرب لا يجيد التغيرات او التكتيك ونقاط الضعف في الأنديه الاخري استمراره غلط