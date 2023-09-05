تقترب إدارة نادي الاتحاد ، من ضم المدافع الإيطالي لويز فيليبي ، لاعب فريق ريال بيتيس الأسباني ، إلى صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ووفقًا لموقع «Transfer core» ، فإن نادي ريال بيتيس مستعد لبيع المدافع الإيطالي ، دون التعاقد مع بديل .

وأشارت المصادر ، أن إدارة العميد ، تنتظر من اللاعب الموافقة على قبوله الصفقة مقابل 25 مليون يورو، بالإضافة إلى مليون يورو سنويًا كراتب للاعب ومدة العقد ثلاث سنوات.

ويُذكر أن فيليبي انضم إلى ريال بيتيس عام 2022 ، قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي.