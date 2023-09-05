اتفقت إدارة نادي النصر مع نظيرتها في نادي التعاون ، على ضم الدولي راغد النجار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف النصر ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب «الرياضية» ، فإن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق لضم النجار ، لتمثيل الفريق العاصمي .
وفي وقت سابق ، تواجد ممثل لنادي النصر بمنطقة القصيم لحسم الصفقة لصالح العالمي.
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هانى الهلالى تقصد بعد الطايف بعشره لاعبين
هانى الهلالى تقصد بعد الطايف بعشره لاعبين
يارجال والله ماعندكم الا الضعوي هههههه جايبين اولفر كان هههههه
جهزو انفسكم بعد الاتحاد تاخذون واجبكم هههه
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👍👍👍👍
الي المعلقه. ام فيصل حارق دمك النصر خليك بالبيت والغسيل والطبخ يا زرقا جعلك الفقر بعون الله تعالى ماتلقين لقمه وتشحذين ليل نهار بالشوارع يا هلا(.) لي بتاع نسوان
وش محرق رزك ياطاقية نسينا حرامية صفقات اخر الليل
لن تتطور كرة القدم لدينا بوجود الفقير كروياً وفكرياًنادي النصر
هذا العالمي يعقد صفقاته على وضح النقى ليس كالفريق السارق ابوطاقية الزعيقي الذي يعمل في الخفاء وبمساعدة الاتحاد السعودي يتعاقد مع لعيبة المنتخب وكالعادة بطرقه المعروفة إلا وهي الدنفسة.
الصفقة هذه خسارة للسكري مثل هذا المفترض مايفرط فيه لا وين راح للفقر بعد المفروض على الأقل بديل عنه كونان يدعم الأظهرة
حارس مرمى ممتاز كبير جاي نادي العالمي كبير الرياض النصر
حارس مرمى ممتاز كبير جاي نادي العالمي كبير الرياض النصر