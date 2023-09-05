اتفقت إدارة نادي النصر مع نظيرتها في نادي التعاون ، على ضم الدولي راغد النجار حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف النصر ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب «الرياضية» ، فإن إدارة النصر توصلت إلى اتفاق لضم النجار ، لتمثيل الفريق العاصمي .

وفي وقت سابق ، تواجد ممثل لنادي النصر بمنطقة القصيم لحسم الصفقة لصالح العالمي.