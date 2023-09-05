نشرت ابنه السجين في الولايات المتحدة الأمريكية حميدان على التركي تسجيلا صوتيا جديد لوالدها عبر صفحتها الشخصية على موقع إكس.

وقال حميدان التركي في التسجيل الصوتي “أهلي وأحبتي ما أسعدني في هذه الزيارة المباركة من بنياتي نورة نور الخير والبركة وأروي ري الروح والفؤاد وجوز ابنتي وليد الخير وفرحتي بهم”.

وأضاف حميدان التركي “ما أجمل هذا اليوم عندما ضميت صغيراتي ضمة اهتز لها الفؤاد”.

وتابع حميدان التركي “أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وسفارتنا في واشنطن لحرصهم الدائم على تيسير هذه الزيارة وإلى لقاء قريب”.

والجدير بالذكر كان تركي حميدان التركي نجل المعتقل في السجون الأمريكية، كشف قبل أشهر عن رفض اللجنة المختصة بالنظر في القضية قرار الإفراج المشروط عن والده.