كشفت الدكتورة زهرة المعبي ، المستشارة الأسرية حقيقة أن الأزواج الأكثر إرهاقًا من الأبناء بالنسبة للزوجة .

وقالت زهرة “أن في بداية الحياة الزوجية يكون الزوج الأكثر إرهاقًا للزوجة ، ولكن عندما يأتي الأبناء أعتقد أن الزوج يساعدها ويوقف معاها ويحاول قدر الإمكان أن يبذل من طاقته في تربية الأبناء” ، وفقًا لحديثها مع برنامج «سيدتي».

وتابعت أن الشباب الآن أصبحوا يشاركوا زوجاتهم في تربية الأبناء ، مشيرة إلى أن سلوكيات الأزواج تغيرت كثيرًا مع زوجاتهم عن السابق .

كما أضافت “أن الزوج في الأصل طفل كبير ، فتربية الأمهات لابنائها الذكور ، تورثهم بطبع الحال الدلال ، فهو في بوطيقة من الاحتواء والدلال هذا هو رجل البيت ، مشيرة إلى ، أن عندما ينتقل هذا الرجل إلى بيت الزوجية ، فهو يريد من الزوجة أن تعامله مثلما كانت والدته وأخواته يعاملونه” .

وختمت حديثها بأن لا يوجد رجل لا يحب أن تعامله زوجته معاملة الطفل ، فتعاملى مع زوجك على أنه ابنك الكبير .

الزوج في الأصل طفل كبير ..

المستشارة الأسرية د.زهرة المعبي : إذا لاحظتي هذه التصرفات على زوجك فهذا يعني أنه غير ناضج@dr_zsm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kCQnEWrUh1 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 5, 2023