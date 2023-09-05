ظهر فلاديمير ستويكوفيتش حارس نادي الفيحاء في صربيا عبر حسابه الشخصي في انستقرام وهو يلتقط مقطع فيديو لطفل يرتدي قميص نادي النصر.

وقال ستويكوفيتش :” قميص النصر بإسم رونالدو في كل مكان حول العالم”.

والجدير بالذكر فاز نادي النصر على نظيره الحزم يوم السبت الماضي بخماسية مقابل هدف وحيد من الأخير في منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.