ظهر فلاديمير ستويكوفيتش حارس نادي الفيحاء في صربيا عبر حسابه الشخصي في انستقرام وهو يلتقط مقطع فيديو لطفل يرتدي قميص نادي النصر.
وقال ستويكوفيتش :” قميص النصر بإسم رونالدو في كل مكان حول العالم”.
والجدير بالذكر فاز نادي النصر على نظيره الحزم يوم السبت الماضي بخماسية مقابل هدف وحيد من الأخير في منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.
هذا النصر في كل العالم بعد قدوم كرستيانو لنصر تجد شعاره في كل البلدان
الله يخلف عليكم بس
بدري عليكم توصلو موصيل الزعيم العالمي
هههههههه هههههههه
هذي الصورة تحرق قلوب الزعيق النصر الوحيد الان اصبح قميصة يتداول في جميع دول العالم كبير ياعالمي..
والزعيق قميصة حدة العريجاء. هههههههه
غير مرغوب فيهم ميسي سحب عليهم ومبابي ضحك الناس فيهم.
زرت عدد كبير من دول العالم في أوروبا وامريكا واسيا وافريقيا ، وشاهدت شعار النصر في جميع انحاء العالم .
كل الطواقي المضغوطين التافهين اللي محد درى عنهم معلقين ههههههههههههههاي
اضغط المضعوط اكثر
الزعيق وبس 😂
⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍
قا قا قا
قريب قريب 😂😂
العالمي دائما عالمي بكل مكان
صــــفــــــري ..
بطولات رسميه من 5 سنين
وماعندهم مشكله اهم شي عالمي 😂😂
هالوضيع يتملق بالقواطي كفوهم 😂
الشحاذين انتوا واشكالكم يانادي الفقر بطوله ودية هههههههه
هذي الصور تحرق قلوب الشحاذين الطواقي
لصوص البطولات الفريق الذي مهما سرق من بطولات والقاب إلا انه يبقى بعد النصر ويبقى النادي المجهول … ابوخمسة.🤣🤣🤣
يتلزق بنادي ابو خرقة — وهم ما اعطوه وجه