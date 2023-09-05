وقعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في خطأ فادح عند حديثها، عن الحبوب الأوكرانية، التي استبدلتها بـ “الكوكايين”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها الرومانية لومينيكا أودوبيسكو، قالت الوزيرة الألمانية: “أشكر رومانيا على توسيع بنيتها التحتية لممرات التضامن الأوروبية من أجل مضاعفة القدرة التصديرية لحبوب الكوكايين إلى 4 ملايين طن شهريا بحلول نهاية العام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها بيربوك في زلات لسان غريبة، إذ سبق لها أن أطلقت على شرق أوكرانيا اسم “كوكايينا الشرقية”.