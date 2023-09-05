وقعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في خطأ فادح عند حديثها، عن الحبوب الأوكرانية، التي استبدلتها بـ “الكوكايين”.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها الرومانية لومينيكا أودوبيسكو، قالت الوزيرة الألمانية: “أشكر رومانيا على توسيع بنيتها التحتية لممرات التضامن الأوروبية من أجل مضاعفة القدرة التصديرية لحبوب الكوكايين إلى 4 ملايين طن شهريا بحلول نهاية العام”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها بيربوك في زلات لسان غريبة، إذ سبق لها أن أطلقت على شرق أوكرانيا اسم “كوكايينا الشرقية”.
التعليقات
اترك تعليقاً