خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، الأنظار، خلال حضورها مهرجان البندقية السينمائي لعام 2023.
وحضرت جورجينا المهرجان بيومه السابع بفستان من مجموعة “Vetements” مستوحى من فستان جوليا روبرتس في فيلم “pretty woman”.
وهذه تعد المرة الخامسة التي تحضر فيها جورجينا الحدث.
قاسي !!! وش عنده الحنين المرهف 😂🤣😂 أضحك الله سنك يا الالعبان الثعبان 🤣😂🤣
تحياتي اشواقي يابو كبوس ياقااااسي 😂😂
بعيد المدى واد شقي و يبي لنا نفرص و نقرص أذنه 😂😂😁😂😂
وش عنده الدون مخليها على حل شعرها !!؟؟ 🤔🤔🤔
😂😂😁😂😂
حرام ياخي ليه تغطي البلكونه يا . صدى 😢
هل تمارس الجنس مع غير صديقها كريستيانو رونالدو ؟
هل تمارس الجنس مع غير صديقها كريستيانو رونالدو ؟
طيب