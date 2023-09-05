خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، الأنظار، خلال حضورها مهرجان البندقية السينمائي لعام 2023.

وحضرت جورجينا المهرجان بيومه السابع بفستان من مجموعة “Vetements” مستوحى من فستان جوليا روبرتس في فيلم “pretty woman”.

وهذه تعد المرة الخامسة التي تحضر فيها جورجينا الحدث.