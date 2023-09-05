أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب كميات من نبات القات المخدر.

وذكرت الدوريات أنها احبطت تهريب 76 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.