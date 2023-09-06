وضح جراح القلب الدكتور ماجد طوله أن مرض القلب ينقسم إلى قسمين، الأول هو الذي يخص شرايين القلب التاجية والتي يمكن أن تكون مزمنة،أي تراكمية منذ عدة سنوات، أو تكون طارئة مثل الذبحة القلبية أو جلطات القلب، والنوع الثاني ما يخص الصمامات.

وأضاف أن الأعراض تظهر على المدى البعيد، بآلام في الصدر والرقبة، وكذلك آلام في اليد، أما عن مرضى السكري فلا تظهر الأعراض عليهم بسهولة، بل تظهر في البطن، وتأتي مصاحبة للغثيان.

وأوضح كذلك أن القسطرة هي إجراء غير جراحي استكشافي يكون له قسمين، إما أن يتجه الطبيب إلى تركيب دعامة من خلالها، أو تنتهي بالتدخل الجراحي، وفي هذه الحالة تحتاج إلى طبيب جراح متخصص.

فيديو | "كيف أعرف أنني مريض بالقلب" جراح قلب يكشف لـ #الإخبارية الأعراض واختلافها عند مرضى السكري#النشرة_الأولى pic.twitter.com/eJHiI0HcJA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023