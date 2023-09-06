قارن مواطن مصري مقيم بين ثقافة البوري (الكلاكس) في مصر والمملكة، مؤكدًا أنه من خلال عيشه في المملكة تعود على ثقافتها في استخدام الكلاكس وقت الضرورة فقط .

وقال المصري من خلال مقطع فيديو ظهر به:” أطالب وزير النقل في مصر بفرض غرامات على مستخدمين “الكلاكس – البوري” بالشوارع.”

وأضاف:” أنا هنا في السعودية أقسم بالله نسيت كلمة كلاكس محدش بيعمله غير وقت الضرورة وأحيانًا بنكتفي بالنور، لكن في مصر السيارات والتكاتك ماشيين ليل نهار بالكلاكس والناس تعبانة وبترجع بيوتها مصدعة من الأصوات والزحمة.”

وتابع:” مفيش حاجة بتوجع البني آدم غير جيبه افرض غرامات يا وزير النقل ويا حكومة اتخذوا قرار حازم للناس دي، الناس هنا متعرفش يعني إيه كلاكس وفي مصر ميعرفوش يسوقوا غير بيه.”