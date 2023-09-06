قارن مواطن مصري مقيم بين ثقافة البوري (الكلاكس) في مصر والمملكة، مؤكدًا أنه من خلال عيشه في المملكة تعود على ثقافتها في استخدام الكلاكس وقت الضرورة فقط .
وقال المصري من خلال مقطع فيديو ظهر به:” أطالب وزير النقل في مصر بفرض غرامات على مستخدمين “الكلاكس – البوري” بالشوارع.”
وأضاف:” أنا هنا في السعودية أقسم بالله نسيت كلمة كلاكس محدش بيعمله غير وقت الضرورة وأحيانًا بنكتفي بالنور، لكن في مصر السيارات والتكاتك ماشيين ليل نهار بالكلاكس والناس تعبانة وبترجع بيوتها مصدعة من الأصوات والزحمة.”
وتابع:” مفيش حاجة بتوجع البني آدم غير جيبه افرض غرامات يا وزير النقل ويا حكومة اتخذوا قرار حازم للناس دي، الناس هنا متعرفش يعني إيه كلاكس وفي مصر ميعرفوش يسوقوا غير بيه.”
مارحت نيودلهي ولا مدارس ولا بومبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذلك راجع لثقافة الشعوب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذلك راجع لثقافة الشعوب
وكذلك عند المطاعم والقطارات والفنادق والاعراس والحدائق وتحت الشقق والاشارات بدون داعي ما تعرف الاسعاف من السياره العاديه من سيارة رجل المرور من الشرطه
حرر الرد
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حبيبنا المملكة نظام فى أشياء كثيره لا تحصى مثل مسارات سيارت النقل الثقيل والانظمه الخدمات الكترونيه والخ الخ أدعو الله أن يحفظ بلادنا العربيه
ازيدك من الشعر ابيات يادوبي جاي من مصر راسي مدوخ من شدة الاصوات الصاخبه في القاهره بالتحديد شوارعها والاكشاك والمحلات موسيقى صاخبه تسمعها من مسافه بعيده وكلهم على هالحال واصحاب الكشطات ميكروفونات حراج ولو وصلت للعتبه هناك قصه ثانيه ترجع دايخ اصنج للامانه انصدمت بماسمعته وشفته ولكنها تبقى مصر العروبه ام الدنيا
راجل ينقل تجربته الي عايشها اوافقك الري
فعلآ البوري يسبب إزعاج وفيه ناس متعوده على البوري
مافيش فلوس ياحبيبي مافيش فلوس
لو تمدح إلى يوم الدين فلوس ما فية،، يا باشا
يمكن عشان مصر الشوارع ضيقه مخنوقه يضربون بوري بسبب انهم جمب بعض ومتراصين ومزحومين هنا الحمدلله الشوارع واسعه وشرحه وكبيره فالواحد ماخذ راحته شوي مع ان الزحمه في الرياض زادت كثير بالمقارنه قبل خمس سنوات بس بسبب الوظيف مواطنين وأجانب والحكومه تريد المواطن يستخدم وسائل النقل العام الباص والمتر و. لكن انا اتوقع انها تأخرت نوعاما لان المواطن والمقيم تعود على استخدام السيارات لأنها اريح في الوصول
يمكن عشان مصر الشوارع ضيقه مخنوقه يضربون بوري بسبب انهم جمب بعض ومتراصين ومزحومين هنا الحمدلله الشوارع واسعه وشرحه وكبيره فالواحد ماخذ راحته شوي مع ان الزحمه في الرياض زادت كثير بالمقارنه قبل خمس سنوات بس بسبب الوظيف مواطنين وأجانب والحكومه تريد المواطن يستخدم وسائل النقل العام الباص والمتر و. لكن انا اتوقع انها تأخرت نوعاما لان المواطن والمقيم تعود على استخدام السيارات لأنها اريح في الوصول
واد قدع بتؤول الحء و ربنا يوفئك و يعمر بيتك يا باشا 👍
عندكم في مصر السائق يوقف السياره عند الاشاره فلما تفتح الاشاره الكل يضرب الكلكس من شان يتحركو