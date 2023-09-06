كشف أحد المواطنين عن أسرار تبريد المكيف وكيفية تخفيض فاتورة الكهرباء دون أن تقل درجة حرارة الغرفة .
وقال خلال مقطع فيديو ظهر فيه:” هل إذا خليت درجة حرارة المكيف على 24 تعني إن الهواء اللي يطلع درجته 24 فيجيب لا.”
وأضاف:” أن التكييف بالسيارة يختلف تحط 24 يجيك الهواء 24 لأنه مرتبط بموية السيارة .”
وتابع :” يوجد دائمًا مسافة بين السقف والمكيف لكي يستطيع المكيف سحب الهواء ويكون هناك حساس ليفصل المكيف عندما تصل درجة الغرفة 24 .”
واستطرد :” أكثر عدو للمكيف هو ترك الباب مفتوح فيفضل الحساس ويظل يبرد ومن ثم ترتفع قيمة الفاتورة. ”
المقسود هو كيف تقلل عمل الكمبرسور لانه هو الذي يستهلك الكهرباء والطريقة تكون باغلاق الباب للحفاظ علي البرودة وهذا يودي الي فصل الكمبرسور وعدم احتساب الكهرباء ووصع درجة ااحرارة ٢٤ سوف يودي الي ايقفاف الكمبرسور اسرع لانك اذا وضعتة علي ١٦ سوف يعمل الكمبرسور لوقت طويل حتي تصل درجة حرارة الغرفة ١٦
والكمبرسور هو الذي يستهلك كهرباء اثناء عملة
هذا له فتره يناقز لنا كل شوي في موضوع وش يبي من الاخير يامعود ا…لف
المقصود : سكر باب الثلاجه لا يخيس ال فيها ونحن زي الدجاج المبرد داخل الغرفه هذا المقصود . ههههه
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لاحول ولاقوة الابالله
تعبت نفسك ياخي شكلك دوبك تدري وجاي متحمس تشرح
للأسف كل واحد يطلع لنا من فترة
إلى فترة يفلت أرانب علينا
ونحن على السريع نطبق
في النهاية
نأكل تبن بالمايونيز
والله ماعندك الاالظعوى يعنى ماعندك ماعندجدتى حليمه اترك الهياط عنك 🤣🤣😂😂
💙💙💙💙
👍👍👍👍
موضوع الصفحه غير والشرح عن شي غير،الزبدة لاتفتح الباب ومكيفك مافيه حيل حتي يبرد الغرفة،مكيف السبلت فيه خاصية تيربو تشغلة اذا الغرفة كانت حاره حيل وبعد ٥ دقايق او اذا تم تبريد الغرفة،ويفضل قراءة كتيب استخدام المكيف اللي غالبا محد يدري عنه
هجمه مرتده..
حتدفع يعني حتدفع
هجمه مرتده..
حتدفع يعني حتدفع
هجمه مرتده..
حتدفع يعني حتدفع
كذاب سويتها ما عاد برد وارتفعت الفاتورة،،، مشكلتنا كل ما جا تافة وقال شي صدقناة
فسر الماء بعد الجهد بالماء ……………………..!!!!!!
حتى البزران عارفين وش الجديد
ما قال اي شيء عن توفير الكهرباء الله يهديكم
قل قسم .
على اساس انه جايب شي جديد!
فسر الماء بعد الجهد بالماء
وأضاف:” أن التكييف بالسيارة يختلف تحط 24 يجيك الهواء 24 لأنه مرتبط بموية السيارة .”( المكيف غير مرتبط بموية السياره )