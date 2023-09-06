اتخذ حكم دولي سابق قراراً باعتزال التحكيم بعد ارتكاب خطأ تحكيمي فادح، وقد اتجه بعدها إلى غسيل الأموات.
وقال الحكم الدولي حسن البحيري: أنا أخصص وقتي الآن لخدمة الناس، و لا أطلب أي مكافأة مادية مقابل ذلك. لا أعرف كم لدي رصيد في حسابي البنكي والله لا أهتم به.
وأضاف “أتحدى أي شخص يدّعي أنني استفدت أو تلقيت أي مبالغ مالية سواء كانت في خدمة الأموات أو غيرها. فأنا أسعى لتقديم المساعدة والعطاء بلا مقابل وبنية صادقة”.
واعتزل حسن البحيري التحكيم بسبب خطأ في لقاء بين فريقي الأهلي والنصر على استاد الامير فيصل بن فهد في الرياض آنذاك، حيث لم يتم احتساب خطأً للاعب الأهلي عبدالرحمن أبو سيفين بعد تدخل عنيف من حارس النصر مضحي الدوسري تسبب في كسر مضاعف للاعب الأهلي واعتزاله كره القدم، وعليها قرر الحكم الدولي السابق اعتزال التحكيم في نفس الليلة
ولاقت قصة الحكم الدولي السابق استحسانًا وإشادة كبيرة من الجمهور والمجتمع الرياضي، بعدما وهب حياته من أجل غسيل الأموات لافتين إلى أنه مثالًا يحتذى به وشجاعة تستحق الاحترام.
فيديو | حكم دولي سابق اعتزل بسبب لقطة شهيرة واتجه لخدمة الأموات
لمشاهدة الحلقة كاملة:https://t.co/bwCKT0Ca8J#قصة_واحد #الإخبارية2 pic.twitter.com/x0zJWWokeT
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) September 4, 2023
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تعليق نزية وابو سامي كلكم كذابين وبلاش تظلمون الناس عليكم من الله ما تستحقون،،، المباراة بين النصر و الاهلي والخوجلي كسر لاعب الأهلي عبدالرحمن ابو سيفين،، وجاة كسر مضاعف وحارس النصر الخوجلي أنهى مسيرة ابو سيفين في الملاعب ولم يحسب الحكم آنذاك حتى خطأ ولم يعطي الخوجلي حتى كرت اصفر وهذا من شلة عمر المهنا وعبدالله الناصر وفلاج الشنار وسعد ربيعة ويوسف العقيلي وعبدالرحمن العمري ومطرف وعلي المطلق وغيرهم اكثر من ثلاثين حكم جندو لخدمة فريق الفقر وحسبنا الله ونعم الوكيل،، أسم هذا الحكم حسن البحيري،،،
تعليق نزية وابو سامي كلكم كذابين وبلاش تظلمون الناس عليكم من الله ما تستحقون،،، المباراة بين النصر و الاهلي والخوجلي كسر لاعب الأهلي عبدالرحمن ابو سيفين،، وجاة كسر مضاعف وحارس النصر الخوجلي أنهى مسيرة ابو سيفين في الملاعب ولم يحسب الحكم آنذاك حتى خطأ ولم يعطي الخوجلي حتى كرت اصفر وهذا من شلة عمر المهنا وعبدالله الناصر وفلاج الشنار وسعد ربيعة ويوسف العقيلي وعبدالرحمن العمري ومطرف وعلي المطلق وغيرهم اكثر من ثلاثين حكم جندو لخدمة فريق الفقر على فكرة اسم هذا الحكم حسن البحيري،، لكنة تاب الى الله
واحد من عشرات الحكام الى صحى ضميره
والله لن ينفعوكم القرنبع واعلامهم اما الله
كانت المباراة بين الهلال و الاهلي و الحكم اتخذ قرارات عكسيه و الغى هدف صحصح للاهلي
اكيد لصالح الدلال
طيب