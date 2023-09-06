اتخذ حكم دولي سابق قراراً باعتزال التحكيم بعد ارتكاب خطأ تحكيمي فادح، وقد اتجه بعدها إلى غسيل الأموات.

وقال الحكم الدولي حسن البحيري: أنا أخصص وقتي الآن لخدمة الناس، و لا أطلب أي مكافأة مادية مقابل ذلك. لا أعرف كم لدي رصيد في حسابي البنكي والله لا أهتم به.

وأضاف “أتحدى أي شخص يدّعي أنني استفدت أو تلقيت أي مبالغ مالية سواء كانت في خدمة الأموات أو غيرها. فأنا أسعى لتقديم المساعدة والعطاء بلا مقابل وبنية صادقة”.

واعتزل حسن البحيري التحكيم بسبب خطأ في لقاء بين فريقي الأهلي والنصر على استاد الامير فيصل بن فهد في الرياض آنذاك، حيث لم يتم احتساب خطأً للاعب الأهلي عبدالرحمن أبو سيفين بعد تدخل عنيف من حارس النصر مضحي الدوسري تسبب في كسر مضاعف للاعب الأهلي واعتزاله كره القدم، وعليها قرر الحكم الدولي السابق اعتزال التحكيم في نفس الليلة

ولاقت قصة الحكم الدولي السابق استحسانًا وإشادة كبيرة من الجمهور والمجتمع الرياضي، بعدما وهب حياته من أجل غسيل الأموات لافتين إلى أنه مثالًا يحتذى به وشجاعة تستحق الاحترام.