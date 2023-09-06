أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب إذا كانوا كبار في السن.
وقال السبر بأن مصافحة المرأة للرجال الأجانب أمر لا يجوز ومحرم ونهي عنه الشرع.
وأضاف السبر بأن النبي (صلى الله عليه وسلم)، لم يصافح النساء طوال حياته.
وتابع السبر بأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت “ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة”.
بالنسبة للمرأة.. ما حكم مصافحة الرجال الأجانب إذا كانوا كبار في السن؟
– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/whhCoCgvGQ
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 5, 2023
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سالم الغامدي ابو خبزة و معرق 😂😂😁😂😂 لا لا ما بيطيرونه لأن الموضوع بسيط و ماهوووو مهم مقارانة بالحاجات الثانية اللي خبري خبرك و شدد ليّ على حرف الجيم بكلمة الحاجات كما جمعان و جيب و جبل و جبنة 😁😁😂😁😁
احسنت يا شيخ
ياشيخ الله يحفظك ماحد بيخليك بيطيرونك