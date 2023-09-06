أكد المهتم بالمعرفة المالية الدكتور سالم باشميل، أن الزوج هو مسؤول عن توفير ميزانية الأسرة ومن الخطأ اعتماد الزوج على راتب الزوجة .

وقال باشميل خلال مداخلة على برنامج الراصد :” أن الرجل الذي يبني ميزانية الأسرة اعتمادًا على زوجته هذا غير صحيح والأصل هو أن الزوج المسؤول عن الميزانية.”

وأضاف:” الحياة الزوجية قائمة على الإحسان والمودة والرحمة والمحبة فإذا كان الله قد رزق الزوجة وأنعم عليها فأفضل من تحسن إليه هو زوجها ورب أسرتها”، لافتًا أنه ليس واجب عليها القيام بذلك .