أكد المهتم بالمعرفة المالية الدكتور سالم باشميل، أن الزوج هو مسؤول عن توفير ميزانية الأسرة ومن الخطأ اعتماد الزوج على راتب الزوجة .
وقال باشميل خلال مداخلة على برنامج الراصد :” أن الرجل الذي يبني ميزانية الأسرة اعتمادًا على زوجته هذا غير صحيح والأصل هو أن الزوج المسؤول عن الميزانية.”
وأضاف:” الحياة الزوجية قائمة على الإحسان والمودة والرحمة والمحبة فإذا كان الله قد رزق الزوجة وأنعم عليها فأفضل من تحسن إليه هو زوجها ورب أسرتها”، لافتًا أنه ليس واجب عليها القيام بذلك .
فيديو | المهتم بالمعرفة المالية د.سالم باشميل : الأصل أن الزوج هو مسؤول عن توفير ميزانية الأسرة ومن الخطأ اعتماد الزوج على راتب الزوجة #الراصد pic.twitter.com/XgbfIYHdAV
— الراصد (@alraasd) September 4, 2023
حساب المواطن أذا الزوجة تعمل لاينزلك حساب المواطن فسر الكلام هذا يا سالم باشميل
حساب المواطن أذا الزوجة تعمل لاينزلك حساب المواطن فسر الكلام هذا يا سالم باشميل
ذاك اول هالحين مافيه وظايف للرجال كلها للناس صرنا مثل مصر وسوريا والمغرب، هالحين عشرات الالوف من الجامعيين المبتعثين بدون وظايف مناسبة
طيب واذا الزوجه تعمل وبالتالي ستكون مقصره في خدمة زوجها لذلك يجب عليها المشاركه في ميزانية البيت