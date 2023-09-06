أعلنت امرأة مسنة أمريكية دخولها الإسلام، حيث ظهرت داخل أحد المساجد، بينما تقوم بإشهار إسلامها ونطق الشهادتين.

وظهرت المرأة المسنة صاحبة الـ 82 عاما من عمرها بينما يتم تلقينها الشهادة، وسط الجالية المسلمة في المسجد.

يذكر أنه وبحسب إحصائية صدرت عام 2022، يبلغ عدد المسلمين في أمريكا حوالي 3.5 مليون مسلم وهم بذلك يمثلون نحو 1.2% من سكان الولايات المتحدة.