أعلنت امرأة مسنة أمريكية دخولها الإسلام، حيث ظهرت داخل أحد المساجد، بينما تقوم بإشهار إسلامها ونطق الشهادتين.
وظهرت المرأة المسنة صاحبة الـ 82 عاما من عمرها بينما يتم تلقينها الشهادة، وسط الجالية المسلمة في المسجد.
يذكر أنه وبحسب إحصائية صدرت عام 2022، يبلغ عدد المسلمين في أمريكا حوالي 3.5 مليون مسلم وهم بذلك يمثلون نحو 1.2% من سكان الولايات المتحدة.
الله أكبر 🤲😭🤲
صدق حبيبي و شفيعي رسول الله محمد ابن عبدالله صل الله عليه و سلم نقلاً عن ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال:«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها» وقال تعالى في محكم آيته ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) فالحمد لله أن هداك إلى الإيمان يا جدة 🤲💗🤲
مبروك