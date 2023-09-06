أصبح من يملكون أجهزة «أبل» محظوظون ، بسبب خاصية عدم حذف الصور نهائيًا ، حيث يتم نقلها إلى الألولبوم المحذوف مؤخراً ، حيث يمكن استعادتها خلال 30 يومًا .

وبعد 30 يومًا يتم حذفها تلقائياً من خادم iCloud ، ولا يمكن استعادتها ، إلا عن طريق نسخة احتياطية من iCloud ، وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريقة فعالة .

وأفضل طريقة لتجنب حدوث ذلك من إيقاف تشغيل إعداد iCloud الخاص بك قبل حذف الصور ومقاطع الفيديو.

ولإيقاف تشغيل iCloud عليك اتباع الخطوات التالية :-

– افتح تطبيق الإعدادات

– انقر على معرف Apple الخاص بك “الخيار موجود في الأعلى باسمك” .

– حدد iCloud

– حدد الصور

– قم بإيقاف تشغيل خيار مزامنة (Sync this iPhone) .

وبمجرد الانتهاء من حذف العناصر من جهازك ، قم بتشغيل iCloud للصور مرة أخرى ، بحيث يتم حفظ أي صور جديدة تلقائياً على iCloud

كما يمكنك تنزيل تطبيق Google Photos ، كخيار إضافي لعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائياً ، بمجرد التسجيل بحساب غوغل .