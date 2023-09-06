تحدث مدرب نادي مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا عن الألقاب التي حققها النادي خلال البطولات السابقة.

وقال غوارديولا “نحن نفتقد لقبًا واحدًا فقط لإنهاء هذه الدائرة، وحينها نكون قد حققنا جميع الألقاب التي يمكن أن نحصل عليها لـ مانشستر سيتي”.

وأضاف غوارديولا أن النادي حصل على عدة ألقاب في كل من البريمرليغ، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة، وكأس الدرع، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية.

والجدير بالذكر انتهت مباراة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمام نظيره فولهام يوم السبت الماضي بفوز الأول بخماسية مقابل هدف وحيد من الأخير بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.