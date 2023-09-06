أثار مقطع فيديو من حفل زفاف ذات طابع أفريقي ، حالة من الجدل على تطبيق «تيك توك» .

وأوضح مقطع فيديو ، قيام سيدة أفريقية بأخذ رزم من الدولارات من حقيبة سوداء ، وتقوم بإلقائها على العريس .

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، على مقطع الفيديو ، فكانت من بين هذه التعليقات: “هذا الفيديو في أوغندا وحدث في قريتي” ، وجاء تعليقًا آخر “هل هذه الأموال من نصيب العريس” ، وكتب آخر ” لا يمكن أن أستوعب مثل هذا الفيديو” .