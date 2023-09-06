أكدت الدكتورة خلود خلال مقطع طريف جمعها بزوجها، أنه يخاف ولديه فوبيا من الخيار.

وقالت الدكتورة خلود :” الناس تخاف من ارتفاع الطيارة، تخاف من الأسد أو النمر، لكن أول مرة أشوف واحد يخاف من الخيارة”.

َوظهرت الدكتورة خلود وهي تحاول استفزاز زوجها بكلامها حيث أخرجت خيارة وأخذت تأكلها أمامه لترى وتوثق ردة فعله وهي تضحك.