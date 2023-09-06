أعلنت شركة المراعي عن توفر 25 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، الطائف، الخرج، جدة، الدمام، حائل، الجبيل)، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مشرف الشؤون التنظيمية.

2- مسؤول التدريب الإقليمي.

3- مسؤول مشتريات (ثانوية فأعلى).

4- مُصمم جرافيك (ثانوية فأعلى).

5- مسؤول السكن.

6- مشرف مختبر

7- مسؤول مشتريات أول.

8- مسؤول الموارد البشرية.

9- مشرف مبيعات.

10- مشرف الموارد البشرية.

11- أخصائي التدريب والتطوير (لا تشترط الخبرة).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا