حرص الشاب عبدالله أبو عمير على تخطي أحزانه بعد أن فقد والده وأخته وأخيه.
وقرر أن يتناسى أحزانه من خلال العناية بالقطط المشردة في ملجأ أقامه بمدينة أبها، وفقا ل ” العربية”.
ولفت إلى أنه بدء في العناية بالقطط منذ عام 2015، ويحتضن فيه 300 قطة، ما جعله يشعر بشعور إيجابي.
بعد فقده لوالده وأخته وأخيه..
"عبدالله أبو عمير" شاب سعودي يتناسى أحزانه من خلال العناية بالقطط المشردة في ملجأ أقامه بمدينة #أبها جنوب #السعودية ويحتضن فيه 300 قطة 🐈
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/LZvGTlE7RZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 5, 2023
عاد قطاوه يبيله علاج نفسي