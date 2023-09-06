حرص الشاب عبدالله أبو عمير على تخطي أحزانه بعد أن فقد والده وأخته وأخيه.

وقرر أن يتناسى أحزانه من خلال العناية بالقطط المشردة في ملجأ أقامه بمدينة أبها، وفقا ل ” العربية”.

ولفت إلى أنه بدء في العناية بالقطط منذ عام 2015، ويحتضن فيه 300 قطة، ما جعله يشعر بشعور إيجابي.