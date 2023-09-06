أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن تمديد عقد سيموني إنزاغي مدرب الفريق، حتى عام 2025.

وقال الإنتر في بيان رسمي:” يسر نادي إنتر ميلان أن يعلن عن توقيع سيميوني إنزاغي عقدًا جديدًا مع النادي ليظل مدربًا للفريق حتى عام 2025″.

وفي وقت سابق ، أحرز إنزاغي مع الفريق الإيطالي ، كأس إيطاليا مرتين ، بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، لكنه خسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف دون رد.

ويُذكر أن إنتر ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط ، متفوقًا بفارق الأهداف عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.