خسر اللاعب الصربي بوريشا سيمانيتش ، كليته بسبب تدخل عنيف ، أثناء مباراة منتخب بلاده أمام جنوب السودان ، في النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم لكرة السلة .

وقد أعلن الاتحاد الصربي لكرة السلة ، أن سيمانيتش خضع لجراحة استئصال كلية بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة جنوب السودان، حيث تعرض لضربة غير مقصودة من نوني أوموت لاعب جنوب أفريقيا ، ولم يقم الحكام باحتساب أي خطأ ضده فيها، ليتقرر إجراء جراحة له في أحد مستشفيات العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتقدم نوني أوموت لاعب جنوب السودان ، باعتذاره لسيمانيتش عن هذه الواقعة ، وقال في بيان صدر عن اتحاد جنوب السودان إنه يتمنى سرعة الشفاء للاعب الصربي وعودته إلى الملاعب .

ويذكر أن المنتخب الصربي تأهل لربع نهائي كأس العالم للكرة السلة ، حيث سيقابل منتخب ليتوانيا ، من أجل حجز مقعد في نصف النهائي.