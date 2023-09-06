أوضحت صحيفة UOl البرازيلية أن نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال تدرب بشكل طبيعي في مران البرازيل خلال الدقائق التي سُمح للصحافة بمشاهدتها، لافتة أنه بدا يتعافى من إصابة الفخذ وجاهز لمواجهة بوليفيا.

وأكدت أن نيمار يفكر بشدة أن يعتزل اللعب مع المنتخب البرازيلي لكنه قرر العودة في النهاية وكان السبب الرئيسي هو فرناندو دينيز، المدير الفني الذي كان نيمار يحترمه دائمًا ويعجب به ويريد اللعب تحت قيادته.

وقال نيمار:” الرجل المثالي لتدريب منتخب البرازيل هو فرناندو دينيز، اعترف بذلك لأنه مدرب عظيم ” .

وانضم نيمار إلى معسكر المنتخب البرازيلي في مدينة بليم البرازيلية، استعداداً للمباراة التي سيخوضها الجمعة أمام بوليفيا، في أول مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يُذكر أن أن نيمار انتقل إلى صفوف الهلال في صفقة انتقال لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الزعيم خلال الميركاتو الحالي.