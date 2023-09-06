أكد الناقد المصري محمد أبو تريكة أنه يشعر أن اللاعب المصري محمد صلاح لن يترك ليفربول، وأشار أنه سعيد هناك، حيث أن صلاح هدفه هو الحصول على الكرة الذهبية.

وأضاف تريكة أنه من الطبيعي أن تزيد المغريات والعروض للانتقال، فأفضل دوري في المنطقة العربية، يسعى لاستقطاب أفضل لاعب في تاريخ العرب.

وأردف أن قول كلوب بأن صلاح ليس للبيع، يوضح أن الرغبة إما من اللاعب أو من الملاك، وما فائدة أن يكون العرض بـ 200 مليون أو أكثر، من هو بديل صلاح؟

وأنهى حديثه أن رفض كلوب هو أمر طبيعي، حيث لا يوجد بديل لصلاح، فمن هو اللاعب الذي سيحرز 30 هدف في الموسم، وتم غلق سوق الانتقالات الحالية.