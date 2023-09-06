أكد الاعلامي البرازيلي فرناندو كامبوس أن هناك هوس كبير في قارتهم بتحقيق بطولة مونديال الأندية ، مع وجود نادي الاتحاد في طريقهم.

واقترح الإعلامي البرازيلي على جماهير أندية أميركا الجنوبية أن تضع كل اهتمامها و شغفها بأن يحقق ناديها بطولة الليبيرتادوريس فقط.

وقال الإعلامي البرازيلي أن نادي الإتحاد قوي ولا يهدد فقط أميركا الجنوبية بل يهدد أوروبا، لافتاً إلى أنه مخطئ من يقارن بين الدوري الصيني و السعودي، مؤكداً أنه في السعودية الأمر مختلف تماماً عن الصين ولا يوجد مقارنه.