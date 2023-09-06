احتفل اللاعب الدولى رياض محرز، نجم الأهلي بزواجه على صديقته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، برفقة أطفالهم الثلاثة الذين لفتوا أنظار جميع الحاضرين.

وأقيم حفل زواج رياض محرز وتايلور وارد في لندن، وكشفت بعض الصور التذكارية عن سعادته بعائلته واجتماعهم سويًا .

وظهر محرز وتايلور في مقطع فيديو وهما في سعادة بالغة في حفل زفافهما الذي أقيم بحضور بعض الأقارب والمقربين .

يُذكر أن رياض محرز انتقل إلى صفوف النادي الأهلي قادمًا من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى 5 سنوات.