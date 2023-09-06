شهدت مدينة اسطنبول التركية ، فيضانات هائلة غمرت الطرقات والمحطات، وسط أنباء عن مصرع شخصين غرقا، وفقدان الاتصال بثالث.

وغمرت الفيضانات إسطنبول، حيث حاصرت كم هائل من المياه المواطنين، وشكلت فيضانات غمرت السيارات وجرفتها.

وأفادت أنباء بأن الفيضانات تسببت بغرق أسرة داخل منزل غمرته مياه الأمطار الغزيرة في منطقة كوتشوك تشكمجه بإسطنبول، ووفاة شخصين بسبب السيول التي ضربت ولاية إسطنبول.

ولفتت إلى أن عشرات السيارات غارقة فضلاً عن غرق أنفاق المدينة وأشخاص عالقين في “مكتبة اسطنبول” لا يستطيعون الخروج ويطلبون من الشرطة إنقاذهم.