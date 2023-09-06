نشرت شبيهة صديقة نجم النصر كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صورة لها في أحدث ظهور بدون مكياج .

وظهرت العنزي في الصورة بملامحها الطبيعية دون ميكب الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا.

ولقت الصورة تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث شبهها البعض بعد ظهورها بدون وضع مكياج بسالم الدوسري .

والجدير بالذكر أن ريما عندما ظهرت بملامحها بدون مكياج بدت وكأنها لا تشبه جورجينا بشيء وعلى ما يبدو أن وضع الميكب هو ما يجعلها