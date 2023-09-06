نشرت شبيهة صديقة نجم النصر كريستيانو رونالدو، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صورة لها في أحدث ظهور بدون مكياج .
وظهرت العنزي في الصورة بملامحها الطبيعية دون ميكب الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا.
ولقت الصورة تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث شبهها البعض بعد ظهورها بدون وضع مكياج بسالم الدوسري .
والجدير بالذكر أن ريما عندما ظهرت بملامحها بدون مكياج بدت وكأنها لا تشبه جورجينا بشيء وعلى ما يبدو أن وضع الميكب هو ما يجعلها
ابو تركي وش عرفك بالجمال والسمار خلك تطالع بوجه خادمتك ابرك ولي يرحم والدينك
تقــل وجــه حــصان خســران بالســباق
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي
يا عزيز “الله يصلح حال المسلمين”
تستاهل الشماتة و الهزؤ والخزي و النعوت و الطقطقة كل من تتبرج و تخرج من دارها و قرارها وهيَ سافرة و ليست ساترة ونسأل الله أن يستر عوراتنا و يأمن روعاتنا ويهدينا إلى سواء السبيل 🤲
أعانك الله على الشقى يا أخوي بعيد المدى 😂🤣😂
شكلها حاطه تلميع سياره
اتقو الله فيما تكتبون وكلنا لنا ابنا واخوات نرجو صلاحهم .. ونعوذ بالله ان نكون من الشامتين ..
بكره تنشري بنار جهنم .
على اساس جورجينا حلوة حتى تقارن نفسها فيها .
الحمد لله ع نعمة العقل والدين
تحياتي واشواقي ابو كبوس :
حتى وهي خورخينا اموت فالبلكونه والبلونه والمجنونه ياخوك 😎
صلافتها “جبهتها” تقول أرضية صالة تزلج ⛸
😂😂😂😁😂😂😂
أخوي بعيد المدى
غريبة وفرتها و طقطقت عليها !! مهوب من عادتك توفر نثية 🤔
😂😂😂😁😂😂😂
يجي صحراوي 😎
كنت اظنها عامله هنديه
الخادمه عندي اجمل منها
الخادمه عندي اجمل منها
الخادمه عندي اجمل منها
علامات الساعه يوم القيامه هؤلاء حطب النار
خــــــورخــــــيــــــــنــــــا 😁