أفاد نادي ريال مدريد الإسباني باستمرار الدولي النمساوي ديفيد ألابا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وعدم رحيله.

وكان قد ارتبط اسم نادي الاتحاد بتقديم عرض مالي كبير من أجل كسب خدمات اللاعب في الفترة الصيفية الجارية، ولكن جوزيه أنخيل، المدير التنفيذي لريال مدريد، أشار إلى أن النادي لم يصله أي عرض رسمي من الاتحاد، “وحتى لو وصل، لن يرحل ألابا عن الفريق، وهذا قرارٌ نهائي”.

وأضاف: “هو أحد أهم لاعبينا، ونحن متمسِّكون بالقوام الأساسي للفريق في الوقت الجاري. القائمة في حاجة إلى كل لاعب، لذا سيستمرُّ معنا بشكل طبيعي.. لم تصلنا أي عروض رسمية، والباب كان مقفلًا أمام كل شيء”، بحسب “الرياضية”.