ظهر مقطع طريف للاعبي نادي النصر، وهم يرقصون ويحتفلون مع بعضهم بطريقة مضحكة.
وجاء كريستيانو رونالدو وهو يضحك من كل قلبه على رقص وليد عبدالله وماني، وشاركهم باقي اللاعبين الرقص والتصقيق.
يذكر أن النصر فاز على الحزم بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دوري روشن، وسيلاقي الرائد يوم السبت القادم.
الحو والوناسة اللي يعمله وليد يكفي لتجدد له الادارة .. … مهم جدا الراحة النفسية للفريق
وليه مستمر مع النادي المدعوم لكي يرقص لهم تالسكا يغني والملح مايحتاج معاهم قلبوه فن مع الشكاوى والمزايدات على الاعبين بحكم قوة متنفذيه والميزينيات المفتوحة لهم وكل هذا خمس سنوات متكوشين وبعدها دفوهم بالبطوله الوديه العربيه الاخيره تعرف البطولات الرسميه كالعاده لن يحققون شي رغم الدفع والتدخل هذه اراداة ولن يحققون شي مادام وراة تدخل
الغباء ماله طب أنصح كل غبي معلق عن وليد انه مهرج انه يمسح تعليقه لان كلامك هو التهريج.
صحيح ان وليد مستواه ضعيف حالياً ولا احب اشوفه في الحارسه لكن (لكن) معطي الفريق روح قتاليه مثل رونالدو وواضح تأثيره من خارج الملعب على الفريق لدرجة ان كريس رقص العرضه يعني تأثيره واصل حتى لاعظم هداف في العالم ومتكلم يعرف يخاطب اللاعبين ويرد وويوصل رسائل ومشاكل ويقرب وجهات النظر بين الكل
انت يلي كتبت وليد مهرج مين طلع مهرج ألحين انت اكيد لان التعصب معمي قلبك ولا تفكر بعقلك
الله يفرق شملكم
بعون الله النصر يحقق البطولات هالسنه
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علشان كذا جددو عقده .. يضحك اللعيبه والمدرب .. مهرج ولا يستحي ولا عنده طموح .. اهم شي الراتب لا يوقف
تعليق علي،، عساة يدقك النشيط من جميع الجهات وفي جميع الفتحات،، 😂😂
عاشو العالمية اللي دقو رصيف العالم بعشرة لاعبين
مهرج اللعيبة و أراجوز المدرب و طبيبه و ماخذينه للتسلية و الوناسة فقط 😁😁😂😁😁