ظهر مقطع طريف للاعبي نادي النصر، وهم يرقصون ويحتفلون مع بعضهم بطريقة مضحكة.

وجاء كريستيانو رونالدو وهو يضحك من كل قلبه على رقص وليد عبدالله وماني، وشاركهم باقي اللاعبين الرقص والتصقيق.

يذكر أن النصر فاز على الحزم بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دوري روشن، وسيلاقي الرائد يوم السبت القادم.