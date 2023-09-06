ظهر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، في مقطع فيديو طريف.
ونشر تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقطع الفيديو معلقًا عليه: “مع أخي الأسطورة”.
وأخذ تركي آل الشيخ يمازح تايسون؛ حيث قال له “مايك هل تقاتلني؟” قبل أن يضيف: “انتظروا المفاجأة”.
🥊❤️🇸🇦with my brother the legend pic.twitter.com/exL4tMZCJu
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 6, 2023
نسأل الله العلي العظيم لأبو ناصر الشفاء العاجل ،والمعافاة الدائمة،وجميع مرضى المسلمين.
الأسطورة الملاكمة، مايك تايسون،هذا الرجل محظوض((lucky )) بدخوله دين الإسلام،،نسأل الله لنا وله الثبات.
😂😂😂😂