ظهر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ مع أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، في مقطع فيديو طريف.

ونشر تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بمنصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقطع الفيديو معلقًا عليه: “مع أخي الأسطورة”.

وأخذ تركي آل الشيخ يمازح تايسون؛ حيث قال له “مايك هل تقاتلني؟” قبل أن يضيف: “انتظروا المفاجأة”.