أكدت جامعة جازان، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة حول فصل الجامعة عددًا من الموظفات المواطنات.

وأوضحت الجامعة أن الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص، التي انتهت عقودها مع الجامعة، ولا ترتبط الجامعة بأية صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة.

وشددت جامعة جازان على اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من أبناء وبنات الوطن، وأنها تفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة، كما تحتفظ الجامعة بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.