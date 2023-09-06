أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن ملعب الأول بارك هو من فاوض الهلال للعب على أرضه، لافتًا أن الهلال رفض.
وقال الجاسر خلال لقائه على برنامح المنتصف :” ما في رغبة هلالية للعب في الأول بارك والهلال رفض من البداية أن يلعب مع النصر في ملعب واحد .”
وأضاف:” الهلال يحتاج أكبر ملعب دائمًا لأن بسبب النجوم الكبيرة سوف يكون هناك رغبة كبيرة لدى الجماهير في الحضور .”
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: الأول بارك هو من فاوض الهلال للعب على أرضه والهلال رفض#المنتصف pic.twitter.com/9s95qRLhXt
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 5, 2023
اعلام ونادي كريه جدا ذابحهتم النرجسية ههههههههههههه الملاعب للنصر ولمدة 10 سنوات تبغون تلعبون استاجروه ملاعب في شارع جابر او بالدخل المحدود
اكذب من كذا مافية ، وش هالذكاء ، هههههههه
ذي كيف يتترقع
هههههههههه شر طرده يا طاقيه
حديقة البليهي وكويلار