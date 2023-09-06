أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن ملعب الأول بارك هو من فاوض الهلال للعب على أرضه، لافتًا أن الهلال رفض.

وقال الجاسر خلال لقائه على برنامح المنتصف :” ما في رغبة هلالية للعب في الأول بارك والهلال رفض من البداية أن يلعب مع النصر في ملعب واحد .”

وأضاف:” الهلال يحتاج أكبر ملعب دائمًا لأن بسبب النجوم الكبيرة سوف يكون هناك رغبة كبيرة لدى الجماهير في الحضور .”