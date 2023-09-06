توصل نادي الشباب لاتفاق نهائي مع لاعب الاتحاد البرازيلي رومارينهو؛ للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد يرغب في التخلص من رومارينهو للتعاقد مع أحد المدافعين من بالميراس البرازيلي.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، أن نادي الشباب توصل لاتفاق نهائي مع لاعب الاتحاد ، واللاعب ينتظر المخالصة من فريقه.