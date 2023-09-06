توصل نادي الشباب لاتفاق نهائي مع لاعب الاتحاد البرازيلي رومارينهو؛ للانتقال إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد يرغب في التخلص من رومارينهو للتعاقد مع أحد المدافعين من بالميراس البرازيلي.
وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي، أن نادي الشباب توصل لاتفاق نهائي مع لاعب الاتحاد ، واللاعب ينتظر المخالصة من فريقه.
عبدالرحمن الحميدي:
حسب مصادر " #برا_18 " إدارة #الشباب توصلت إلى اتفاق نهائي رومارينهو لاعب #الاتحاد واللاعب ينتظر المخالصة من فريقه .@A_AlHameedi#SSC pic.twitter.com/PMwbFuq3k3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023
لماذا التفريط فيه فهو بوابة النصر للنمور وهداف محترف وصانع محترف صعب تعويضة رورما روما روما روما
الله لا يردة كان مشغل الفرق وشايل الأتحاد خلة يذلف وتشوف الاتحاد كيف ينهار