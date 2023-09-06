علّق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على جدول مباريات كأس العالم للأندية. وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:مقارنة خاطئة بين الاتحاد والهلال لاسباب التالية : كم مرة وصل الاتحاد لبطولة دوري أبطال آسيا وتأهل لبطولة كأس العالم للاندية والمركز الذي حققه، وكم مرة وصل الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا ثم تأهل لبطولة كأس العالم للأندية والمراكز التي حققها .”
وأضاف : الاتحاد أول نادي سعودي يتشرف بإستضافة بطولة كأس العالم للأندية من خلال إقامتها في بلده وهو مالم يتحقق لاي نادٍ سعودي آخر .”
وتابع : “أمنياتنا بالتوفيق لممثل الوطن نادي الوطن في ثاني مونديال يشارك فيه بجدارة واستحقاق وليس عن طريق الترشيح أو الرسوب ستة أو سبعة مرات في نفس الصف.”
تعليق من شخص متخاذل وغير عادل من شخص لا يقدر الاناجزات الوطنيه
الحسد ألبسكم نظارات سوداء اصبحتم لا ترون ما يفعله الهلال للوطن
واخبار مكه ايش عساها مبسوطه في مدرستها الجديده
واخبار مكه ايش عساها مبسوطه في مدرستها الجديده
واخبار مكه ايش عساها مبسوطه في مدرستها الجديده
واخبار مكه ايش عساها مبسوطه في مدرستها الجديده
الهلال أكثر من حقق كأس آسيا وانتم يالجحلط تحطون الفوز بجدارة ترشيح مالومك الظاهر انك خرفت ياجستنية
الهلال وصيف العالم وبدون دعم وايقاف عن التسجل عظيم هذا النادي العالمي
الاتحاد اول قهوجي يستظيف العالم هههههههههههههههه
اقول لا أحد يرد علية حتى يحقق وصيف العالم،،، وبيكون انجاز مكرر،، وكمان لا أحد يرد علية حتى يفوز على الهلال،، يا ناس لهم ثمان سنوات ما فازو على الهلال،،، ما يفعلة الهلال بهم يسمى تنمر وتعنيف واضطهاد مفروض تتدخل حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيئة الأمم المنسدحة