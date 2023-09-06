علّق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على جدول مباريات كأس العالم للأندية. وقال جستنيه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:‏مقارنة خاطئة بين الاتحاد والهلال لاسباب التالية : كم مرة وصل الاتحاد لبطولة دوري أبطال آسيا وتأهل لبطولة كأس العالم للاندية والمركز الذي حققه، وكم مرة وصل الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا ثم تأهل لبطولة كأس العالم للأندية والمراكز التي حققها .”

وأضاف : الاتحاد أول نادي سعودي يتشرف بإستضافة بطولة كأس العالم للأندية من خلال إقامتها في بلده وهو مالم يتحقق لاي نادٍ سعودي آخر .”

وتابع : “أمنياتنا بالتوفيق لممثل الوطن نادي الوطن في ثاني مونديال يشارك فيه بجدارة واستحقاق وليس عن طريق الترشيح أو الرسوب ستة أو سبعة مرات في نفس الصف.”