أكد الناقد الرياضي، حافظ المدلج، أن الحل في ملعب الملز هو إزالته بالكامل و إعادة بناءه على مواصفات الفيفا بدون مضمار ومكيف.

وقال حافظ المدلج، عبر برنامج الديوانية، على القنوات الرياضية السعودية، أنه كان من الخطأ لو تم إيقاف ملعب الملز وملعب الملك فهد في نفس الوقت، لافتًا إلى أنه سعيد باستمراره حتى نهاية الموسم.