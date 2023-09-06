أوضح رجل الأعمال يزيد الراجحي أفضل طريقة لاستثمار مليون ريال، مؤكدًا أن الأسهم تعطي عوائد مجدية .

وقال الراجحي من خلال مقطع فيديو ظهر فيه :” أفضل طريقة للاستثمار هي شراء الأسهم لأنها تعطي عوائد مجدية، فضلاً عن وضع النقود في شيء غير مضمون وتخسر أموالك.”

وأضاف:” يجب أن يكون شراء الأسهم من شركات محترمة لها تاريخها في الأسواق وتعطي أرباح من 4% إلى 6.5 % .”

وتابع:” إذا ما تبغى تاخذ تموين ما في مشكلة ادخل في الأسهم ذات العوائد، الشركات المحترمة وحط فيها المليون واشتغل موظف في مجال أنت تحبه 5 سنوات وخلالها إذا لقيت عمل في نفس مجالك ومالي يدك منه ادخل فيه شراكة مع ثلاثة ولا تدخل إلا بربع رأس المال .”