أوضح رجل الأعمال يزيد الراجحي أفضل طريقة لاستثمار مليون ريال، مؤكدًا أن الأسهم تعطي عوائد مجدية .
وقال الراجحي من خلال مقطع فيديو ظهر فيه :” أفضل طريقة للاستثمار هي شراء الأسهم لأنها تعطي عوائد مجدية، فضلاً عن وضع النقود في شيء غير مضمون وتخسر أموالك.”
وأضاف:” يجب أن يكون شراء الأسهم من شركات محترمة لها تاريخها في الأسواق وتعطي أرباح من 4% إلى 6.5 % .”
وتابع:” إذا ما تبغى تاخذ تموين ما في مشكلة ادخل في الأسهم ذات العوائد، الشركات المحترمة وحط فيها المليون واشتغل موظف في مجال أنت تحبه 5 سنوات وخلالها إذا لقيت عمل في نفس مجالك ومالي يدك منه ادخل فيه شراكة مع ثلاثة ولا تدخل إلا بربع رأس المال .”
يزيد الراجحي يوضح أفضل طريقة لاستثمار مليون جنيه!!! شكل اللي كاتب وناشر الخبر اخ مصري ..هههههه حلوة مليون جنيه
👍👍👍👍