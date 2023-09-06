أعرب مشهور سناب شات بندر بن حشر الذيابي عن ندمه حيال أستثمار أمواله في النياق الأمر الذي أوقعه في النهاية بفخ الديون

وقال الذيابي :”غلطتي في الحياة إني استثمرت فلوسي في النياق وأنا ماعندي بيت ولا تجارة وبعد عشر سنوات مديون بـ 600 الف”.

وأضاف ” في بداية حياتي ما حسبت الأمور المادية صح، و اتجهت اتجاهات غلط، وقولت إني أبغى استثمر فيها تركت كل شي وكل الفلوس اللي عندي صبتها في النياق وبعد ١٠ سنوات تفاجأت إني أغرق بالديون “.