أعرب مشهور سناب شات بندر بن حشر الذيابي عن ندمه حيال أستثمار أمواله في النياق الأمر الذي أوقعه في النهاية بفخ الديون
وقال الذيابي :”غلطتي في الحياة إني استثمرت فلوسي في النياق وأنا ماعندي بيت ولا تجارة وبعد عشر سنوات مديون بـ 600 الف”.
وأضاف ” في بداية حياتي ما حسبت الأمور المادية صح، و اتجهت اتجاهات غلط، وقولت إني أبغى استثمر فيها تركت كل شي وكل الفلوس اللي عندي صبتها في النياق وبعد ١٠ سنوات تفاجأت إني أغرق بالديون “.
الله يخلف عليك لكن غيرك ربح بالنياق وبعضهم يحبها ويركبه الدين ولكن والله مابدلها بشيء مايجمل مثل التفاهات الي يسوونها بعض المشاهير كلها سفه في سفه لاتزود في علم الإنسان ولا في حسناته وفي الاخير يبعون دينهم بعرض زائل يزول بانقطاع النت ويرجع بكثرة المهابيل
الربح في تجارة القش خير من الخسارة في الذهب.
مثل يوغوسلافي
الله يخلف عليك وعل عقلك
ربنا يخلف عليك يااخي والحياة مطبات وتجارب والعاقل الي يتعلم من الخطأ ولايستمر عليه
والضربه التي لاتقصم ظهرك تقويك
ربنا يخلف عليك يااخي والحياة مطبات وتجارب والعاقل الي يتعلم من الخطأ ولايستمر عليه
والضربه التي لاتقصم ظهرك تقويك
ربنا يخلف عليك يااخي والحياة مطبات وتجارب والعاقل الي يتعلم من الخطأ ولايستمر عليه
والضربه التي لاتقصم ظهرك تقويك
ومن تكون علشان تنصح اهياط وخرابيط
التجارة في النياق والخيل لاصحاب الملايين لانهم يعرفون انها ماتسوى يزايدون عليها ويبيعونها على الضعوف ويجيك واحد مثل هذا يأكلها مفلفلة
يعني ادعموني وسددوا ديوني
الله يرزقه
💕💕💕💕
لأنك ناقة بشرية ،، بس بدون عقل،، يعني عقل الناقة أكبر من عقلك ألف مره 🤪
الفلتر مايحطه الا البنيات والبزران اللي بيضحكون على أشكالهم
مالك ومال النياق هذي مايشتريها الا رجال طحاطيح