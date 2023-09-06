تحدث الإعلامي المصري تامر أمين عن حضور ممثلي الأندية، حفل قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في مدينة جدة .

وقال تامر أمين في حديثه على برنامج آخر النهار :” اتنين ممثلين للأندية العربية بيحضروا القرعة ممثل عن النادي الأهلي المصري وممثل عن نادي الاتحاد، الأهلي أرسل حسام غالي والمفترض يلبس الثوب الجميل علشان هو في السعودية فراح لبس البدلة، وقاعد جنبه بنزيما الفرنسي الجزائري الأصل ويقوم بنزيما هو اللي يقعد جنب حسام وهو لابس الثوب، سبحانك يا رب حسام غالي تحس انه فرنساوي واللي من باريس قاعد بيسبح جنبه .”

وأضاف:” سبحان الله الحياة مفيهاش ثوابت واللي تفتكر إنه محال بكرا يكون عادي”، في إشارة منه أن المملكة تصنع من المستحيلات أمورًا عادية .

وخلال حديثه وجه تامر أمين رسالة نارية للاعب الدولي المصري محمد صلاح بسبب مواجهة الأهلي لـ إتحاد جدة في قرعة كاس العالم للاندية.

وقال:” الحاجة المهمة والصعبة اللي مكنتش اتمناها دلوقتي هي إن القرعة في المباراة الأولى والمهمة مع نادي الاتحاد.”

وتابع :” الحاجة اللي ممكن تزود الإثارة هي إن محمد صلاح يروح الاتحاد، الديربي السعودي المصري دلوقتي والع نار لو صلاح راح الاتحاد هتزيد النار .”

واستطرد :” دلوقتي بالذات متمناش أبدًا إن صلاح يروح الاتحاد لأنه لو راح هيقابلنا في كأس العالم للأندية، والطعنة دي مش هتتنسي من أبو صلاح لو حصلت .”

وواصل حديثه:” علشان كدا مكنتش حابب المواجهة قدام الاتحاد دلوقتي علشان هتبقى نارية زيادة عن اللزوم بخلاف إنها في بطولة نار .”