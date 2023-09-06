ظهر رجل الأعمال فهد العبودي ضمن فعاليات مزاد وجهة التطوير، حيث اشترى مجموعة أراضي بحي المونسية بقيمة 32 مليون ريال.
وتتجاوز هذه الأراضي الـ 15 ألف متر ، وبسعر 2000 ريال للمتر الواحد، وتعتبر هذه الأراضي مؤهلة للبناءات السكنة والتجارية.
وأكد العبودي أن هذه الأراضي سيقوم بإنشاء بناءات سكنية عليها، أي أنها ستكون وحدات تمليك.
رجل الاعمال محمد العبودي يشتري مجموعة اراضي بحي المونسية في #مزاد_وجهة_التطوير بقيمة اجمالية تجاوزت ٣٢ مليون ريال و بسعر للمتر بلغ ٢٠٠٠ ريال صيدة 👍
اشكر رجل الاعمال محمد العبودي على شفافيته بتنوير الناس بكيفية استثمار المال في التطوير العقاري pic.twitter.com/ik1cXlaUza
— أثمن للعقارات (@athmn_R) September 5, 2023
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