ظهر رجل الأعمال فهد العبودي ضمن فعاليات مزاد وجهة التطوير، حيث اشترى مجموعة أراضي بحي المونسية بقيمة 32 مليون ريال.

وتتجاوز هذه الأراضي الـ 15 ألف متر ، وبسعر 2000 ريال للمتر الواحد، وتعتبر هذه الأراضي مؤهلة للبناءات السكنة والتجارية.

وأكد العبودي أن هذه الأراضي سيقوم بإنشاء بناءات سكنية عليها، أي أنها ستكون وحدات تمليك.