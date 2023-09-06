عبر عروسين عن سعادتهما المطلقة لتحقيق حلمهما بالزواج من بعضهما البعض عقب قصة حب دامت 6 سنوات

وقال خليفة أنه اخيرا تحقق حلمه بالزواج من حبيبته بدرية بعد ست سنوات من الحب، ومواجهة التحديات والصعاب.

فيما عبرت الزوجة ، وتدعى بدرية عن فرحتها الكبيرة بعد عقد قرانها على حب حياتها الذي كان بمثابة الحلم بالنسبة لها.

ولاقت قصة خليفة وبدرية إشادات واسعة، حين أثنى الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على حبهما واخلاصهما لبعضهما البعض.